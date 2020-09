Dilsa, la madre que lleva 19 años esperando a su hijo

Ese domingo, Dilsa se despertó lo más temprano que pudo. Junto a su esposo emprendió aquel camino hacia la vereda a la que su hijo llegó en busca del trabajo prometido. Las contadas charlas con milicianos de la zona no arrojaron ningún indicio. Fue un día perdido, pues la información era escasa y la única probabilidad era que se encontrara con el comandante en la cordillera. La semana pasó sin noticias nuevas. Dilsa no esperó más y recorrió todo San Miguel recogiendo 300 firmas con las que pediría la liberación inmediata de su Didier.

―¿Ustedes qué hacen por acá? ―dijo el miliciano al ver a dos padres recorriendo una carretera hacia un punto de encuentro rodeado de uniformados que cargaban su fusil al hombro.

―Necesito hablar con su comandante. Veo un mundo de gente y no sé si es Ejército, paramilitares o guerrilla. ―respondió Dilsa.

―¿Y a usted no le dan miedo que la maten?

―A mí, con tal de buscar a mi hijo, no me importa nada.

Después de un viaje en chalupa y de atravesar el río, Dilsa conoció por primera vez el Frente 48 de las Farc. La separaron de su esposo y la postraron sobre una butaca para que dejara de llorar. Los guerrilleros empezaron a hablar con Oscar, quien en un intento de “abrirles el corazón”, explicaba cuán duro sería la pérdida de un hijo para Dilsa. No consiguió remover ni un pedacito de lástima, ternura o valentía. Poco a poco, llegó el momento en el que Dilsa tomó la vocería y fue escuchada por los guerrilleros. En la memoria de sus captores, Didier solo era un joven llorón que fue tratado como “nena” y “marica”, pues sus lágrimas representaban debilidad.

En su travesía, Dilsa conoció a alias ‘Lucho’, el comandante del Frente 48.

―Buenas tardes, mi comandante ―saludó Dilsa.

―Buenas tardes, compañera, ¿cómo está?

―Pues muy mal, muy mal. Necesito encontrar a mi hijo.

En ese instante, alias ‘Lucho’ increpó a la madre de ser una maltratadora. Ella, con sus cinco hojas atiborradas de firmas y las lágrimas en sus ojos, dejó atrás cualquier sentimiento de miedo. Sabía que su fuerza y valentía le permitirían regresar con su hijo a su casa de madera en el pequeño San Miguel. Allí verían a sus otros cuatro hermanos.

—¿Esas hojas para qué? Eso no le sirve de nada. Si en verdad la gente quiere ayudarle, ¿por qué no vienen? Toda esa gente que usted tiene ahí son comerciantes y nos deben vacunas a nosotros―. ‘Lucho’ se quedó en silencio y le hizo otra pregunta―. Y usted, ¿cómo la va con la policía?

―A mí no me pregunte ni de Policía ni de guerrilla. Nosotros somos personas neutras. Mi esposo nos trajo aquí para tener un futuro y mire qué futuro estoy viendo.

—Para terminar esta conversación, le voy a decir que se prepare en 15 días. Le vamos a tener listo a su hijo para que hable con él. Además, siéntase orgullosa de que su hijo haya cogido las armas. Ahora tiene con qué defenderse.

—Un momentico, comandante, como madre me sentiría orgullosa de que mi hijo siguiera estudiando, fuera un profesional y le estuviera sirviendo a la comunidad, a la patria, no con el culo en el monte escondiéndose como si fuera un delincuente, un subversivo—. Los otros guerrilleros la miraban con sorpresa por esas palabras sin miedo―. Ustedes dicen que tienen un ideal pero nunca lo van a obtener, porque ustedes no saben para donde van. Para obtener su objetivo les falta mucho, porque salen a hacerle maldad al pueblo y al Gobierno. No he escuchado que ustedes vean gente muriendo de hambre y les llevaran una remesa. A mí no me digan que me sienta orgullosa de eso.