El legado perdido de los líderes asesinados

Un año y medio después, se dijeron adiós. Se habían conocido cuando Luz Marina tenía 17 años y Alexander 27. Ambos militaban en las Farc, pero cada uno tenía una misión diferente, por eso su relación se interrumpió. Él siguió su camino en la Guardia Marulanda y ella emprendió el de enfermera del antiguo Bloque Oriental. “Nosotros fuimos uno de tantos amores furtivos jóvenes que la guerra separó”, dice Luz Marina Giraldo con tono de resignación.

Como tantas otras personas, Luz Marina entró a la guerrilla porque la vida no le dio más opción. En los años ochenta, en la vereda La Reforma, en Mesetas (Meta), asesinaron a sus padres y ella quedó sin nadie: “Después de dar vueltas recibiendo maltratos, terminé en las Farc”. No había cumplido 13 años cuando ya vestía de camuflado. Según cuenta hoy, a los 42, en ese tiempo los heridos morían sin recibir atención. Fue entonces cuando Jorge Briceño, más conocido como ‘el Mono Jojoy’, ordenó capacitar a un grupo de enfermeros para atender a los heridos. “A mí me mandaron por descarte, porque era muy chiquita y no era capaz de cargar un fusil”, cuenta Luz Marina.

Un grupo de médicos y enfermeros le enseñaron a entablillar, a contener hemorragias, a inyectar medicamentos. “En tiempos de paz nos daban instrucción teórica y en tiempos de guerra nos tocaba a nosotros mismos ser creativos”, dice. Un día, mientras operaban en Sumapaz, llegó una unidad móvil que regresaba del Meta cuyo comandante era Alexander: alias ‘Rodolfo’. La subida era extenuante y al llegar al páramo muchos hombres solían enfermarse de paludismo o de fuertes gripas ocasionadas por el cambio de clima. “Fue la primera vez que lo vi —recuerda Luz Marina—. Él no me paró bolas. Ni volteó a mirarme Solo dos años después, cuando ya cogí carnitas y crecí, se fijó en mí”.

Pasaron 25 años para que se reencontraran. “Cuando me bajé del carro el día de la dejación de armas nos vimos y desde entonces estuvimos juntos”. Alexander y Luz Marina se instalaron en la ETCR de Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación (ETCR), en el municipio de Mesetas. Alexander, delegado de FARC al Consejo Departamental de Reincorporación en el Meta, tomó el liderazgo del espacio con Luz Marina. Desde allí coordinaron Ambientes para la Paz, un proyecto de ecoturismo que vincula a unas 1000 familias, que es liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, e implementado por el PNUD.

El proyecto turístico y medioambiental, que logró el patrocinio de Noruega, se convirtió en un ejemplo. En 2018, el príncipe heredero Haakon de Noruega inauguró una iniciativa nacida en la ETCR de Mesetas llamada Paraísos Ocultos, a la que se unieron 60 desmovilizados con la idea de ofrecer un recorrido turístico de varios días que mostrara lugares que pocos conocían. Uno de quienes los conocía bien era Alexander: cascadas y nacimientos, ríos y montañas, bosques y miradores; eran sitios que por años recorrió en las filas de las guerrilla y que ahora quería mostrar a los turistas.