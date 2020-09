Justicia Rural (J.R): ¿Cómo puede contribuir la justicia local a la construcción de la paz en el país?



Fernando Carrillo (F.C.): Hay un principio que es elemental al Estado de Derecho y es que la justicia es la base de la paz. Incluso, decimos que no hay paz territorial si no hay justicia territorial porque toda la conflictividad de una sociedad pasa, de una u otra manera, por la puerta de la justicia. Esto supone la garantía de los derechos y si en los territorios no la hay, lo que viene es la anarquía y la ausencia de paz y de convivencia. Por ejemplo, en todos estos fenómenos de protesta social a nivel mundial el denominador común ha sido, a veces, la incapacidad de la justicia para llegar a todo el territorio. La relación indisoluble que existe entre la garantía de los derechos y la justicia marca la necesidad de, primero, tener en cuenta la dignidad humana como fuente primaria de los derechos y, segundo, la importancia que tiene un sistema de justicia legítimo y confiable.



Sin un sistema de justicia tampoco va a ser posible la convivencia. Eso lo demostró la gran consulta ciudadana que hicimos, llamada "Voz para la justicia", que dio pie al proyecto de ley que presentamos al Congreso el pasado 26 de agosto. Esto aumenta las posibilidades de que en los territorios exista una justicia basada en el diálogo. Es decir, no impuesta, no de arriba hacia abajo sino al revés. Que sea la primera vacuna contra la guerra y la violencia, a favor de la paz territorial.

J.R.: Usted se ha referido a la justicia abierta, ¿cuáles serían sus principios?



F.C.: Todos los principios de open government, en inglés, incluyen la justicia. En español, al escuchar sobre el Gobierno uno piensa en el poder ejecutivo, pero cuando se creó el concepto de “gobierno abierto” en el sentido anglosajón, hubo un pacto entre países y defensores de la sociedad civil. Entonces, la traducción concreta del open government sería Estado abierto: un Estado accesible a la ciudadanía que responde, rinde cuentas y se fundamenta en unos consensos globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible en particular el número 16, que busca el acceso equitativo a la justicia. También busca la transparencia en las instituciones, hacer consultas a la ciudadanía para el ejercicio de derechos, la construcción de políticas de justicia y el cumplimiento de la ley. Diría que el Gobierno Abierto tiene tres bases esenciales.



La primera es la construcción de ciudadanía, que permitirá su participación para construir una política pública de justicia. Luego está la desconcentración de la rama judicial, una tarea pendiente que tenemos desde la Constitución de 1991. Fui presidente de la Comisión de Justicia de la Constituyente y nosotros no abordamos el tema de la justicia en los territorios o su desconcentración, porque había una Comisión de Ordenamiento Territorial. Lamentablemente, esa fue una de las asignaturas que se quedó en el tintero. Lo tercero es el fortalecimiento en los departamentos y municipios porque no tienen unas instancias eficaces de resolución de conflictos sociales ni políticas públicas de justicia. Estas llegan del Gobierno Nacional por goteo a los Gobiernos Departamentales y Municipales porque no tienen unas estructuras autónomas de justicia. Justicia abierta es participación ciudadana, responsabilidad, rendición de cuentas, desconcentración de la rama judicial, y fortalecimiento de departamentos y municipios para que los gobiernos locales le abran la puerta de la justicia a los ciudadanos.

J.R.: Hay actores de la justicia local que tienen que cruzar ríos, perderse en la selva, meter la moto por los caminos más difíciles hacer un levantamiento o solucionar un conflicto entre linderos... Esa es la realidad en regiones como Putumayo, Nariño, Urabá y otras tantas. ¿Qué hacer para que esas dinámicas cambien y para que estos actores tengan garantías?



F.C.: Lamentablemente el sistema de justicia en Colombia es centralizado, jerarquizado y 'bogotanizado'. Esa centralización ha sido la fórmula adoptada desde el inicio, prácticamente, de nuestra vida republicana. Por eso hay que apostarle a la descentralización, a la desconcentración y al fortalecimiento y tecnificación de los municipios, a lo que nosotros llamamos "la municipalización de la justicia". Ningún municipio en Colombia tiene Secretarías de Justicia y los temas legales entran por la seguridad. Eso es un error conceptual y práctico. El proyecto de ley que presentamos tiene unos mecanismos de justicia rural que brindan infraestructura física y tecnológica para atender la demanda de justicia en el campo. También permite la posibilidad de crear una Procuraduría móvil, que es algo que estamos haciendo gracias a unos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo porque creemos que hay que promover herramientas de justicia móvil e itinerante. Es decir, que el líder no acceda a la justicia después de horas de viaje sino que la justicia pueda llegar a la gente.



Por eso es importante que esos servicios se presten con las autoridades judiciales, como los jueces y fiscales; con las autoridades administrativas, como los conciliadores en equidad; con funcionarios administrativos, como personeros y comisarios de familia, y con las autoridades comunitarias. El proyecto tiene énfasis en esa justicia comunitaria porque su enfoque es sistémico: no solo contempla a las autoridades tradicionales de justicia sino las autoridades de las comunidades que ejercen este tipo de competencia dentro de las propias comunidades. Por eso, el esquema administrativo del proyecto incluye los Comités Locales de Justicia y los Consejos Departamentales de acceso a la justicia, que buscan darle cabida a todas esas dinámicas y presiones de un sistema de justicia donde la única autoridad no es el juez sino que debemos sumar una cantidad de sectores que prestan este servicio público.