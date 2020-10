La canción contra la guerra que se convirtió en libro

Las estrofas de la canción fueron una creación colectiva. Marta invitó a sus amigos a nombrar los inventos más bellos de la humanidad. “No me refería a inventos como el telescopio, que tienen una explicación científica, sino a otros, quizás más accidentales, más de todo el mundo”. Unos escogieron el barco de papel, muchos la pelota, otros tantos la soga de saltar.

La idea de componer una canción contra la guerra no fue inspirada en Colombia sino en el conflicto entre Israel y Palestina. Marta solía viajar con frecuencia a Israel para hacer presentaciones, pero nunca se preguntó por las razones que motivaban la guerra en el país. “Israel tiene muchas similitudes con Colombia —dice—. Pasan cosas a las que nos hemos acostumbrado, como que nos revisen el bolso al entrar a Unicentro, que te abran baúl, o los perros antiexplosivos. Incluso hay cosas más fuertes, como la obligación de tener un búnker en la casa o enseñar a los niños canciones para que sepan dónde refugiarse cuando una bomba explota”.

En su página, empezó a recibir cada vez más comentarios en los que le reprochaban por cantar en Israel. Ella, que había escogido la ignorancia frente al tema, empezó a investigar para entender el conflicto. Vio documentales y charlas, leyó noticias y ensayos. Cuando les preguntaba a sus amigos israelíes por la guerra, la respuesta siempre era la misma: “Tú no entenderías, hay que vivirlo para comprenderlo”. Según Marta, se sentía como una niña a quien los grandes le ocultan algo. Con el tiempo, cuenta, comprendió que no había respuesta a su pregunta, «porque la guerra no tiene explicación».