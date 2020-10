Mujeres rurales: sin justicia

A Yeimis Judith Paternina un ataque de migraña le iluminó el pensamiento. Era la medianoche de un sábado cuando, tendida en una cama del hospital de Tierralta, en Córdoba, le preguntó a una mujer que llevaba horas esperando con su bebé enfermo si la habían atendido. “Sí —contestó la mujer— pero me toca pasar la noche aquí porque yo vivo en la vereda Batata y hasta mañana me recogen”. Al rato, en medio del dolor de cabeza, Yeimis tuvo una idea: crear un hospedaje para la población vulnerable. A finales de 2015, la casa hogar de la fundación Abrigando Sueños abrió sus puertas en una esquina del barrio Alfonso López.



La primera persona que atendió fue a una mujer que junto con sus dos hijas huía de su esposo desde Apartadó (Antioquia). Yeimis no olvida que una de las niñas señaló las rejas que circundan la casa y le dijo a su mamá: “Aquí mi papá no puede llegar a pegarte”. Poco a poco, enviadas desde la Comisaría de Familia, empezaron a llegar cada vez más personas de las veredas. La mayoría, advirtió Yeimis, eran mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. “Para muchas de ellas el hogar no es un sitio seguro”, dijo.



Varios datos, algunos revelados durante la pandemia, le dan la razón. En 2019, según Medicina Legal, 3.800 hombres fueron víctimas de violencia de pareja, frente a 22.800 mujeres. Este año, al 13 de octubre del 2020, se registran 11.700 mujeres víctimas: una cifra once veces mayor que la de los hombres. En cuanto a violencia sexual, en el mismo periodo, los números son de 1.193 hombres y 6.441 mujeres.