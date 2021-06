Por una justicia rural que dialogue y reconozca las diferencias

“La paz es necesaria para que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. Todos no estamos de acuerdo, por eso debemos llegar al diálogo y que gane la reconciliación, la paz y la no repetición”, dijo la lideresa social y víctima del conflicto armado, Yolanda Perea, quien con una emotiva entrevista concluyó el encuentro que dejó planteada la necesidad de seguir fortaleciendo el acceso a la justicia en las zonas rurales.

*Este evento fue organizado por la plataforma Justicia Rural del Grupo Semana en alianza con el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).