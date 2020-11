Salaminita: el pueblo que renació después de 20 años de lucha

Daniela Paredes, abogada del área de tierras de la CCJ, ha trabajado el caso y reconoce que la sentencia es completa, ya que ordena respetar los derechos de la comunidad y recuperar su tejido social. “La comunidad la tiene clara: quieren regresar. Tienen claro que es su territorio, que lo van a recuperar y a reconstruir. Ese es su mejor legado”, dice. Además, esta resolución contempla un derecho indispensable para este caso: el derecho a una vivienda digna. Más que las construcciones, la decisión incluye instalar y prestar los servicios básicos que escasean en Salaminita, como el agua y la electricidad. También considera reparar la carretera que lleva al corregimiento, un tramo en mal estado que no tiene señalización ni reductores de velocidad. Además, si llueve, la carretera se inunda y no se puede cruzar por ahí.

Hasta esta semana, Lesa ha contado 26 casas en el corregimiento. La mayoría son viviendas temporales hechas con barro, plástico y algunas tejas. Ella cuenta que los vecinos se reúnen y ayudan entre ellos: mientras unos cortan madera, los otros moldean barro para las paredes; mientras unos pescan, otros cazan animales. “Entre todos nos damos la mano ―dice Lesa―. No tenemos mucho, solo unos ranchitos, pero la gente ve ese amor que tenemos para regresar, para volver a nuestro territorio”.

Lesa fue la pionera del renacer de Salaminita. Lo dice con modestia y orgullo, pues su proceso fue algo empírico y entusiasta. En el 2007 empezó a tocar puertas, visitó otros municipios y contó lo que ocurrió en su pueblo. “Fue como quitar una piedra de un gran camino. Nadie dijo nada y Salaminita está dentro mío ―dice Lesa al recordar la casa de su papá y su niñez―. Lo hice por amor a ese pueblito que me vio crecer. Eso fue lo que me hizo tomar la iniciativa y salir adelante”. Sus charlas y viajes la convirtieron en una lideresa reconocida por lo que, en el 2013, unió esfuerzos con la URT y la CCJ. Además, fue gestora de paz departamental e integrante de la Plataforma de Mujeres de Magdalena. Ahora, lidera un grupo de cinco mujeres que trabajan por el desarrollo de Salaminita.

Al inicio, sus hermanos y su mamá le advirtieron sobre el riesgo de ser líder. Le decían que se retirara, que era muy peligroso. “Si he de morir, me toca”, les respondía Lesa. Siguió con su labor y no se arrepintió. Hoy, trabaja de la mano con Erika Rangel, Fernanda Valencia, María Palmera y Angélica Castro. Sus cuatro colegas la acompañan sin dudarlo. Si Lesa las llama, salen de sus casas para trabajar, sin importar hora o día de la semana. Conversan con la comunidad, acompañan a las 36 familias campesinas que cobija la sentencia y realizan acciones sociales, culturales y políticas para garantizar una restitución integral. El único problema que han enfrentado ha sido el rechazo o la desconfianza de algunos hombres, que no aceptan a las mujeres como líderes del proceso de restitución. Lesa reconoce que el machismo las ha desanimado en varias ocasiones, pero sigue adelante para ayudar a toda la comunidad.